Минобороны: ПВО России сбила 316 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow за сутки

За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow и 316 украинских беспилотников, из которых 205 были сбиты за пределами зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ 2 июня.

В ведомстве заявили, что средствами противовоздушной обороны были перехвачены две британские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников самолётного типа.

«В том числе 205 вне зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.