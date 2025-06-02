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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 09:32
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Минобороны: ПВО России сбила 316 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow за сутки

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow и 316 украинских беспилотников, из которых 205 были сбиты за пределами зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ 2 июня.

В ведомстве заявили, что средствами противовоздушной обороны были перехвачены две британские крылатые ракеты Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников самолётного типа.

«В том числе 205 вне зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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Ранее сообщалось, что с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня силы ПВО уничтожили 162 дрона ВСУ. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено над Курской областью — 57. В Белгородской области сбит 31 БПЛА, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской — по 11, в Орловской — 6, над Крымом — 2, в Тамбовской области — ещё один.

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Никита Никонов
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