От HIMARS до МиГ-29: почему амбициозный «Золотой купол» Трампа не конкурент российской ПВО Президент США Дональд Трамп объявил о создании полностью американской системы ПРО «Золотой купол». Зачем Америке эта система, насколько реален сам проект и почему США уже отстали от России, где давно работает успешная структура ПВО? 30 мая, 22:05 Дональд Трамп объявил о скором запуске защитного «Золотого купола». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen, ibreakstock

Что такое система ПРО «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро страна будет накрыта «Золотым куполом». Это новая система ПРО, которая должна защитить Штаты. Она должна была прикрыть ещё и Канаду.

«Золотым куполом» предполагается накрыть США и Канаду. Фото © ТАСС / Mark Schiefelbein

— Я сказал Канаде, которая хочет стать частью нашей замечательной системы «Золотой купол», что это будет стоить им 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной страной. Но это будет стоить им ноль долларов, если они станут нашим любимым 51-м штатом, — написал 47-й президент США в своих социальных сетях.

Общая стоимость проекта — 175 миллиардов долларов. Она будет включать в себя, по словам Трампа, новейшие технологии, в том числе космические. Как сказал американский лидер, «Золотой купол» сможет перехватывать ракеты даже с других планет.

Аналогичный проект есть у Израиля. Их «Железный купол» должен защить население от ударов с воздуха, но практика показала, что он легко пробивается. Кстати, создан он был компанией Rafael Advanced Defense Systems в кооперации с США.

Израильская система ПВО «Железный купол». Инфографика © Life.ru

7 октября 2023 года радикалы ХАМАС выпустили по Израилю около пяти тысяч ракет. «Железный купол» честно отработал заложенные в него возможности, но большая часть РС остались нетронутыми и поразили наземные цели. Свыше четырёх тысяч взрывов — вот что пережили жители еврейского государства 7 октября. Жертвами той атаки стали около 1,2 тысячи человек.

Но и это ещё не всё. Столкнись израильский ЗРК с низколетящими и маневрирующими целями вроде роя современных беспилотников, которые могут лететь на малых (200–1000 метров) и предельно малых (до 200 метров) высотах, скрываясь за рельефом местности, «Купол» может и вовсе оказаться бесполезным. Ближняя зона поражения комплекса — аж четыре километра, а ЗУР «Тамир» попросту не заточена под значительно большие перегрузки, необходимые для активного маневрирования.

Как в США устроена система ПРО

Как устроена противоракетная оборона в США. Инфографика © Life.ru

Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) чем-то схожа с российской. NMD тоже является эшелонированной, то есть сферы ответственности в ней разделены между различными комплексами.

На самых дальних подступах вражеские МБР должен перехватить комплекс стратегической противоракетной обороны США шахтного базирования Ground-based Midcourse Defense (GMD), который введён в строй в 2005 году. По состоянию на 2021 год, страну прикрывали 44 ракеты под названием Ground-based Interceptor (GBI), причём 40 из них базировались в Форт-Грили (Аляска), а ещё четыре — на базе ВВС Ванденберг (Калифорния). Такое распределение выбрано неслучайно, так как при начале крупномасштабного конфликта траектории стратегического оружия России будут проходить по кратчайшему пути, через Северный Ледовитый океан.

Комплекс работает в паре с радарами радиолокационной системы дальнего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении PAVE PAWS, которые находятся на Аляске, в Калифорнии и Массачусетсе. Ещё две более ранние системы, BMEWS, размещены на авиабазе Королевских ВВС Файнлингдейлс в Британии и на базе Питуффик в Гренландии.

Главная задача GMD — перехват вражеских МБР в космическом пространстве лобовым тараном на встречном курсе при помощи заатмосферного кинетического перехватчика.

Средний эшелон — комплекс ПРО наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД) THAAD. До недавнего времени из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у России такого оружия не было, но после прекращения действия ДРСМД в 2019 году наша страна обзавелась «Орешником», который запросто достигает Аляски и нескольких западных штатов США при пусках с территории Чукотки или Камчатки. Ракета THAAD с кинетической БЧ поражает цель прямым ударом. Причём МБР, а также маневрирующие аэродинамические цели, в том числе крылатые ракеты, а также ракеты, способные лететь по квазибаллистической траектории, ей недоступны. В общих чертах: THAAD — очень узкоспециализированный инструмент для перехвата устаревающих БРСД до их входа в плотные слои атмосферы.

Комплекс THAAD. Фото © Wikipedia / The U.S. Army

Схожими с THAAD возможностями обладает морской комплекс Aegis и его наземная вариация Aegis Ashore с противоракетами SM-3. Последние благодаря устойчивой к перегрузкам прочной конструкции пригодны в том числе и для поражения манёвренных целей (например, истребителей) и крылатых ракет.

Наконец, если экзоатмосферный перехват не сработал и боеголовка вышла на пикирующий участок траектории, бороться с ней придётся уже комплексу эндоатмосферного перехвата, а такой у США всего один — MIM-104 Patriot. Про него хочется сказать лишь одно: комплекс и раньше не отличался хорошей репутацией, а уж украинский конфликт окончательно «добил» американский ЗРК. Ко всему прочему, производство оружия набирает скорость — и у разных государств, в том числе у России, появляются новые типы.

— Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения, — подтвердил уже бывший глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки Глен Ванхерк.

Российский ответ «Золотому куполу»

Пока в США только строят амбициозные планы, условный «Русский купол» работает каждый день. За минувшую неделю системы ПВО России успешно сбили 1439 БПЛА, а также 30 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Вместе с этим уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Если сравнить тактику ХАМАС и ВСУ, то окажется, что они в чём-то похожи. Например, в использовании дешёвых беспилотников для того, чтобы разрядить систему ПВО.

— Сантехническая ПВХ труба. Ребёнок сможет собрать как конструктор. Внутри используются такие сборные детали, чтобы было больше углов. Чтобы наш комплекс понял, что это хорошая цель. По факту это просто пустая труба. Для этого и существуют наши группы, которые их обезвреживают, обнаруживают и уничтожают, — рассказал военнослужащий с позывным Маэстро.

Российская система ПВО постоянно модернизируется. В 2020 году на вооружение принят ЗРК С-350. В 2021 году начато производство систем С-500. Но уже проектируется С-550. И это лишь системы средней и большей дальности, а ещё есть комплексы противоракетной обороны.

Авторы Даниил Черных