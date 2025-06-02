ВС РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников и места их запуска

Вооружённые силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам ВСУ, связанным с производством и применением ударных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 2 июня.

«Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили цеха по производству ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 152 районах», — отмечается в сводке ведомства.