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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 09:41

ВС РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников и места их запуска

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Вооружённые силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам ВСУ, связанным с производством и применением ударных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 2 июня.

«Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили цеха по производству ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 152 районах», — отмечается в сводке ведомства.

Новости СВО. Освобождены Алексеевка и Заря, ВСУ теряют позиции у Константиновки, Киев решил начать переговоры с диверсий, 2 июня
Новости СВО. Освобождены Алексеевка и Заря, ВСУ теряют позиции у Константиновки, Киев решил начать переговоры с диверсий, 2 июня

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО России сбила 316 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow за сутки. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено над Курской областью.

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Марина Фещенко
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