В Кузбассе усилят меры безопасности после вчерашних атак дронов ВСУ
Губернатор Кузбасса. Обложка © Telegram / Илья Середюк
В Кузбассе усиливают антитеррористическую безопасность после вчерашних атак дронов в регионах РФ, сообщил губернатор области Илья Середюк в своём Telegram-канале.
Глава Кемеровской области провёл внеочередное совещание с руководителями силовых структур и важнейших инфраструктурных объектов региона, чиновник обсудили меры по защите объектов от беспилотников, включая установку систем пассивной защиты, средства подавления и обнаружения дронов, а также усиление охраны объектов.
Середюк добавил, что силовые структуры регулярно проверяют предприятия на предмет антитеррористической защищённости, но на совещании ещё раз акцентировали внимание на необходимости повышения безопасности, обсудив все замечания и установив чёткие сроки для их устранения.
«Несмотря на то, что наш регион находится глубоко в тылу, мы должны обеспечить безопасность кузбассовцев. Вчера враг провёл атаку в Сибири. Мы должны быть начеку», – подытожил глава Кузбасса.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, Киев провёл масштабную атаку на Россию. При этом ударам впервые подвергалась Сибирь. Там, как и в Мурманской области, для ударов использовались фуры, гружёные дронами. FPV-дроны-камикадзе, управляемые дистанционно, вылетали из грузовиков, припаркованных вдоль дороги. Ещё одну такую фуру заметили и в Амурской области, но она сгорела, не достигнув цели. Минобороны РФ официально сообщило о терактах, совершённых киевским режимом против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях возникли возгорания.