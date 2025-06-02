В Кузбассе усилят меры безопасности после вчерашних атак дронов ВСУ

В Кузбассе усиливают антитеррористическую безопасность после вчерашних атак дронов в регионах РФ, сообщил губернатор области Илья Середюк в своём Telegram-канале.

Глава Кемеровской области провёл внеочередное совещание с руководителями силовых структур и важнейших инфраструктурных объектов региона, чиновник обсудили меры по защите объектов от беспилотников, включая установку систем пассивной защиты, средства подавления и обнаружения дронов, а также усиление охраны объектов.

Середюк добавил, что силовые структуры регулярно проверяют предприятия на предмет антитеррористической защищённости, но на совещании ещё раз акцентировали внимание на необходимости повышения безопасности, обсудив все замечания и установив чёткие сроки для их устранения.

«Несмотря на то, что наш регион находится глубоко в тылу, мы должны обеспечить безопасность кузбассовцев. Вчера враг провёл атаку в Сибири. Мы должны быть начеку», – подытожил глава Кузбасса.