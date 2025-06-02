Российская делегация покинет Стамбул в понедельник
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Российская делегация планирует вылететь из Стамбула уже в понедельник. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости».
«Сегодня», — сообщил источник агентства.
Напомним, переговоры между российскими и украинскими делегатами в Стамбуле завершились спустя чуть более часа работы. Стороны договорились об обмене ранеными, тяжелобольными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по схеме «всех на всех». Также украинская сторона получила от России меморандум с предложениями по урегулированию конфликта.