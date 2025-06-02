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Регион
2 июня, 16:13

Российская делегация покинет Стамбул в понедельник

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Российская делегация планирует вылететь из Стамбула уже в понедельник. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости».

«Сегодня», — сообщил источник агентства.

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Напомним, переговоры между российскими и украинскими делегатами в Стамбуле завершились спустя чуть более часа работы. Стороны договорились об обмене ранеными, тяжелобольными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по схеме «всех на всех». Также украинская сторона получила от России меморандум с предложениями по урегулированию конфликта.

Александра Мышляева
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