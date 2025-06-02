Следующей соперницей Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» станет «пахучая» сенсация из Франции
Определились все участницы четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Лоис Буассон, Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Zuma / AP
Стали известны все участницы четвертьфинала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису. В последнем матче четвёртого раунда американка Мэдисон Киз (седьмой номер посева) одержала победу над соотечественницей Хейли Баптист со счетом 6:3, 7:5.
В четвертьфинале Киз встретится с Кори Гауфф (второй номер посева). Победительница этой пары будет играть в полуфинале либо с россиянкой Миррой Андреевой (шестой номер), либо с француженкой Лоис Буассон, занимающей 361-е место в мировом рейтинге WTA.
Соперница 18-летней россиянки является главной сенсацией текущего турнира. 22-летняя француженка сегодня обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу. Она стала первой с 2008 года, кто смог выйти в четвертьфинал на первом же турнире «Большом шлеме», где сыграла в основной сетке. Тогда это удалось сделать испанке Карле Суарес-Наварро. В апреле Буассон попала в заголовки не по такому приятному поводу. На турнире во французском Руане её соперница, британка Хэрриет Дарт пожаловалась судье, что от Буассон якобы «очень плохо пахнет». Дарт тот матч проиграла с разгромным счётом 0:6, 3:6. Позже британка извинилась за сказанное.
В верхней части сетки первой ракеткой мира белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь (восьмой номер), а украинка Элина Свитолина (тринадцатый номер) встретится с полькой Игой Свёнтек (пятый номер).
Главный грунтовый турнир года «Ролан Гаррос» завершится 8 июня, а финал в женском одиночном разряде запланирован на 7 июня. Свёнтек является чемпионкой трех последних турниров «Ролан Гаррос».
Ранее Life.ru писал, что в матче четвертого раунда 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала победу над своей бывшей соотечественницей, австралийкой Дарьей Касаткиной. Игра длилась 1 час 34 минуты и закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.