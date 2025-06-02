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2 июня, 17:53

В Подмосковье «тойота» заехала искупаться в фонтане у здания администрации и попала на видео

В Подмосковье Toyota Camry протаранила фонтан у здания администрации

Последствия ДТП. Обложка © SHOT

Последствия ДТП. Обложка © SHOT

В Ступино Toyota Camry на высокой скорости проехала по пешеходной зоне на проспекте Победы, после чего влетела в фонтан рядом со зданием местной администрации, сообщает SHOT. По данным очевидцев, машина подпрыгнула на возвышении перед столкновением.

В Подмосковье Toyota Camry протаранила фонтан у здания администрации. Видео © SHOT

На момент ДТП в районе фонтана находилось много людей, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Водителя автомобиля госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Александра Мышляева
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