В Подмосковье «тойота» заехала искупаться в фонтане у здания администрации и попала на видео

В Ступино Toyota Camry на высокой скорости проехала по пешеходной зоне на проспекте Победы, после чего влетела в фонтан рядом со зданием местной администрации, сообщает SHOT. По данным очевидцев, машина подпрыгнула на возвышении перед столкновением.

В Подмосковье Toyota Camry протаранила фонтан у здания администрации. Видео © SHOT

На момент ДТП в районе фонтана находилось много людей, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Водителя автомобиля госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.