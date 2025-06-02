Российская делегация вылетела из Стамбула в Москву
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Российские представители покинули Стамбул по завершении переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил информированный источник.
«Вылетели», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны согласовали взаимный обмен тяжелобольными, тяжелоранеными и военнопленными в возрасте 18-25 лет по схеме «всех на всех». Кроме того, как сообщил Владимир Мединский, украинская сторона передала список из 339 детей, которые, по её данным, могли быть незаконно перемещены на территорию России. Российская делегация заявила о готовности проверить эту информацию. Полный текст заявления российского переговорщика был опубликован Life.ru.