В Турции подсчитали журналистов, которые следили в Стамбуле за переговорами РФ и Украины
Аккредитацию на переговоры в Стамбуле прошёл 381 журналист от разных стран
Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
За переговорами России и Украины в Стамбуле следили почти четыре сотни журналистов со всей планеты. Об этом сообщили в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Аккредитацию на встречу прошёл 381 журналист, согласно полученным данным, причём со всех уголков мира», — приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, сегодня в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Делегации договорились провести крупный обмен тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми (18-25 лет) военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление главы российских переговорщиков Владимира Мединского по итогу встречи.