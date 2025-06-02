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Регион
2 июня, 18:48

В Турции подсчитали журналистов, которые следили в Стамбуле за переговорами РФ и Украины

Аккредитацию на переговоры в Стамбуле прошёл 381 журналист от разных стран

Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

За переговорами России и Украины в Стамбуле следили почти четыре сотни журналистов со всей планеты. Об этом сообщили в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Аккредитацию на встречу прошёл 381 журналист, согласно полученным данным, причём со всех уголков мира»,приводит сообщение РИА «Новости».

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Напомним, сегодня в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Делегации договорились провести крупный обмен тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми (18-25 лет) военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление главы российских переговорщиков Владимира Мединского по итогу встречи.

Юрий Лысенко
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