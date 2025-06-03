На юго-западе Москвы загорелись торговые павильоны со стройматериалами
В деревне Красная Пахра в Новой Москве произошло возгорание в комплексе торговых павильонов, специализирующихся на строительных материалах. По данным МЧС России, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.
В Подмосковье загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Видео © Пресс-служба МЧС России
Для ликвидации огня задействованы 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 8 единиц спецтехники. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются.
Ранее пожар произошёл на промышленном объекте в Нижегородской области. Загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха на Заволжском моторном заводе. Есть пострадавший.
Обложка © Пресс-служба МЧС России