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Регион
2 июня, 22:45

На юго-западе Москвы загорелись торговые павильоны со стройматериалами

В деревне Красная Пахра в Новой Москве произошло возгорание в комплексе торговых павильонов, специализирующихся на строительных материалах. По данным МЧС России, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

В Подмосковье загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Видео © Пресс-служба МЧС России

Для ликвидации огня задействованы 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 8 единиц спецтехники. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются.

Чёрный дым столбом: Мощный пожар охватил завод промышленной химии под Петербургом
Чёрный дым столбом: Мощный пожар охватил завод промышленной химии под Петербургом

Ранее пожар произошёл на промышленном объекте в Нижегородской области. Загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля производственного цеха на Заволжском моторном заводе. Есть пострадавший.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Артём Гапоненко
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