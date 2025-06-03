Племянница Жириновского обжаловала отказ в пожизненном содержании
Владимир Жириновский. J,kj;rf © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на отказ в иске о признании недействительным договора пожизненного содержания. Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — приводит РИА «Новости» комментарий суда.
Как сообщал Life.ru, в мае суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Они спорили с сыновьями Жириновского по вопросу пожизненного содержания. Листопадова и Соколова пытались отменить договор пожизненного содержания с иждивением и вернуть имущество в наследство.