Племянница Жириновского обжаловала отказ в пожизненном содержании

Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на отказ в иске о признании недействительным договора пожизненного содержания. Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Как сообщал Life.ru, в мае суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Они спорили с сыновьями Жириновского по вопросу пожизненного содержания. Листопадова и Соколова пытались отменить договор пожизненного содержания с иждивением и вернуть имущество в наследство.