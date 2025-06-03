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3 июня, 02:16

Племянница Жириновского обжаловала отказ в пожизненном содержании

Владимир Жириновский. J,kj;rf © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Жириновский. J,kj;rf © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на отказ в иске о признании недействительным договора пожизненного содержания. Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)»,приводит РИА «Новости» комментарий суда.

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Как сообщал Life.ru, в мае суд отклонил иск племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой. Они спорили с сыновьями Жириновского по вопросу пожизненного содержания. Листопадова и Соколова пытались отменить договор пожизненного содержания с иждивением и вернуть имущество в наследство.

Лия Мурадьян
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