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3 июня, 05:56

В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа

В Белом доме повесили обновлённый портрет Трампа без флага США на заднем плане

В Белом доме без объяснения причин официально представили обновлённый портрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации в социальной сети X, где также опубликовали видео процесса установки картины в рамку на стене.

Обновлённый портрет Дональда Трампа. Видео © Х / WhiteHouse

«Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении.

Новый портрет отличается тёмным фоном и отсутствием американского флага на заднем плане. Цвет галстука Трампа изменён с синего на красный, что стало его фирменным стилем. Также в отличие от первого официального портрета, где одна из бровей была приподнята, придавая лицу лёгкое выражение сомнения, в обновлённом изображении президент смотрит более сосредоточенно и серьёзно.

Аналитики отмечают, что если в первый срок Трамп улыбался классической «американской» улыбкой, то во второй период предпочёл более сдержанное и серьёзное выражение.

Кстати, портрет обновили и на официальном сайте Белого дома, тогда как фотографии вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Меланьи Трамп остались без изменений.

Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным
Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным

Ранее Life.ru рассказал, что ещё один портрет пополнил коллекцию американского лидера. Картину с изображением Дональда Трампа ему подарил президент России Владимир Путин. Глава государства передал подарок через его спецпосланника Стивена Уиткоффа. Картина создана российским художником и изображает момент покушения на американского президента.

Обложка © Х / WhiteHouse

Наталья Афонина
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