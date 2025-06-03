В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа
В Белом доме повесили обновлённый портрет Трампа без флага США на заднем плане
В Белом доме без объяснения причин официально представили обновлённый портрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации в социальной сети X, где также опубликовали видео процесса установки картины в рамку на стене.
Обновлённый портрет Дональда Трампа. Видео © Х / WhiteHouse
«Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении.
Новый портрет отличается тёмным фоном и отсутствием американского флага на заднем плане. Цвет галстука Трампа изменён с синего на красный, что стало его фирменным стилем. Также в отличие от первого официального портрета, где одна из бровей была приподнята, придавая лицу лёгкое выражение сомнения, в обновлённом изображении президент смотрит более сосредоточенно и серьёзно.
Аналитики отмечают, что если в первый срок Трамп улыбался классической «американской» улыбкой, то во второй период предпочёл более сдержанное и серьёзное выражение.
Кстати, портрет обновили и на официальном сайте Белого дома, тогда как фотографии вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Меланьи Трамп остались без изменений.
Ранее Life.ru рассказал, что ещё один портрет пополнил коллекцию американского лидера. Картину с изображением Дональда Трампа ему подарил президент России Владимир Путин. Глава государства передал подарок через его спецпосланника Стивена Уиткоффа. Картина создана российским художником и изображает момент покушения на американского президента.
Обложка © Х / WhiteHouse