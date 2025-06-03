В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа

В Белом доме без объяснения причин официально представили обновлённый портрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации в социальной сети X, где также опубликовали видео процесса установки картины в рамку на стене.

Обновлённый портрет Дональда Трампа. Видео © Х / WhiteHouse

«Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении.

Новый портрет отличается тёмным фоном и отсутствием американского флага на заднем плане. Цвет галстука Трампа изменён с синего на красный, что стало его фирменным стилем. Также в отличие от первого официального портрета, где одна из бровей была приподнята, придавая лицу лёгкое выражение сомнения, в обновлённом изображении президент смотрит более сосредоточенно и серьёзно.

Аналитики отмечают, что если в первый срок Трамп улыбался классической «американской» улыбкой, то во второй период предпочёл более сдержанное и серьёзное выражение.

Кстати, портрет обновили и на официальном сайте Белого дома, тогда как фотографии вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Меланьи Трамп остались без изменений.