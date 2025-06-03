Украинцы в Стамбуле подключали по телефону таинственного «серого кардинала»
Украинская делегация в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника
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Во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле в понедельник один из представителей Киева подключил к переговорам внешнего участника по телефону. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Незадолго до начала второго раунда переговоров украинский делегат отправил сообщение неизвестному лицу, а затем позвонил ему и включил громкую связь. Это произошло в присутствии журналистов и во время выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.