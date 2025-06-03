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Регион
3 июня, 08:23

Украинцы в Стамбуле подключали по телефону таинственного «серого кардинала»

Украинская делегация в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле в понедельник один из представителей Киева подключил к переговорам внешнего участника по телефону. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Незадолго до начала второго раунда переговоров украинский делегат отправил сообщение неизвестному лицу, а затем позвонил ему и включил громкую связь. Это произошло в присутствии журналистов и во время выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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Напомним, второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился сегодня, продлившись час с небольшим. Делегации достигли договорённостей по обмене ранеными и молодыми военнопленными по формуле «всех на всех».

Марина Фещенко
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