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3 июня, 09:11

До 110 выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Artyom Sobolev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Artyom Sobolev

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 110 человек, передаёт РИА «Новости». Среди пострадавших — пятеро детей.

Трагедия произошла 31 мая на перегоне Пильшино — Выгоничи. В момент обрушения по мосту ехали автомобили, а под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. Один из вагонов оказался раздавлен, семь человек погибло, более 70 человек получили травмы. Как выяснилось позже, машинист поезда Павел Мишин сам погиб, но сумел спасти сотни пассажиров — не затормози он вовремя, жертв было бы больше. Брянцы несут цветы к Кургану Бессмертия в память о погибших при крушении поезда.

«Ъ»: Мост в Брянской области подорвали с помощью американской взрывчатки C-4
«Ъ»: Мост в Брянской области подорвали с помощью американской взрывчатки C-4
Марина Фещенко
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