Подлодка Тихоокеанского флота достигла максимальной глубины в Японском море

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнила глубоководное погружение (ГВП) на максимальную глубину в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В рамках отработки мероприятий боевой подготовки в ходе ГВП была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — сообщили в пресс-службе.

После выполнения задания подлодка всплыла в надводное положение, а экипаж продолжил выполнение запланированных мероприятий боевой подготовки.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» входящая в состав 19-й БрПЛ ПрФлРС Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России. Седьмой корабль проекта 636.3 «Варшавянка», назван в честь российского города Петропавловск-Камчатский, унаследовал это имя от стратегической атомной подводной лодки К-211 «Петропавловск-Камчатский». Подводная лодка была спущена на воду в 2019 году