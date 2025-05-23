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Регион
23 мая, 03:13

Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой по береговой цели

Пуск крылатой ракеты. Обложка © Telegram / Минобороны России

Пуск крылатой ракеты. Обложка © Telegram / Минобороны России

Во время плановой боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области», уточнили в министерстве.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подлодки «Архангельск». Видео © Telegram / Минобороны России

Расстояние до цели превысило 600 километров. Согласно данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, с подтверждением всех полётных и технических параметров.

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Как сообщал Life.ru, Минобороны оснастило российские подводные крейсеры «Борей-А» и подводные лодки «Ясень-М» гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон». Кроме того, в ходе специальной военной операции подводные лодки активно используют крылатые ракеты «Калибр».

Лия Мурадьян
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