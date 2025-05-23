Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой по береговой цели

Во время плановой боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области», — уточнили в министерстве.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подлодки «Архангельск». Видео © Telegram / Минобороны России

Расстояние до цели превысило 600 километров. Согласно данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, с подтверждением всех полётных и технических параметров.