В Курской области в кратчайшие сроки восстановили трассу после обрушения моста
Хинштейн: Возобновлено движение по трассе, на которую обрушились ж/д пути
Восстановленный участок трассы. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Движение автомобилей по федеральной трассе под Железногорском в Курской области, где обрушился железнодорожный мост, возобновлено с опережением сроков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.
Восстановленный участок трассы в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Автомобильное движение по федеральной трассе под Железногорском, где ранее произошло обрушение ж/д моста, восстановлено! Несмотря на то, что для восстановления движения дорожники первоначально брали четверо суток, им удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать повреждённое полотно. С сегодняшнего дня проезд по трассе открыт», — написал глава региона.
Полное восстановление ж/д моста займёт больше времени. Хотя технически возможно быстро возвести конструкцию высотой 3,5 метра (вместо прежних 4,8 м), это ограничит пропускную способность для габаритных грузов. Поэтому восстанавливать мост будут в его первоначальных параметрах, чтобы обеспечить полноценное движение поездов. На период ремонта пассажирские и грузовые перевозки будут организованы по альтернативным маршрутам без сбоев графика.
Напомним, ЧП на железной дороге в Курской области произошло в ночь на 1 июня — мост обрушился, когда по нему проезжал грузовой локомотив. Пострадали машинист и двое его ассистентов. Изначально восстановить движение по проходившей под мостом автомобильной дороге планировали за четыре дня, но ремонтники смогли справиться вдвое быстрее.