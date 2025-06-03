В Курской области в кратчайшие сроки восстановили трассу после обрушения моста

Движение автомобилей по федеральной трассе под Железногорском в Курской области, где обрушился железнодорожный мост, возобновлено с опережением сроков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

Восстановленный участок трассы в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Автомобильное движение по федеральной трассе под Железногорском, где ранее произошло обрушение ж/д моста, восстановлено! Несмотря на то, что для восстановления движения дорожники первоначально брали четверо суток, им удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать повреждённое полотно. С сегодняшнего дня проезд по трассе открыт», — написал глава региона.