На гербе украинской столицы изображён Архангел Михаил с мечом и щитом в руках. Описание гласит, что он готов защищать Киев от всех бед и невзгод. Современные власти города решили «освежить» изображение, заключив его в радужный круг, символизирующий поддержку ЛГБТ* в преддверии назначенного на 14 июня «марша равенства». Аватарку мэрия заменила в соцсетях города. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с Life.ru назвал ЛГБТ*-икону кощунством.

Когда-то радуга была очень добрым религиозным символом. Как известно, когда в небе появляются гром, молнии и ливень, это заканчивается выходом солнышка, после которого небо окрашивается цветами радуги. Верующие считали, что это Бог сперва гневается на них, а затем выстраивает между небом и землёй вот такой «мост» как символ перемирия и прощения. В Ветхом Завете тоже радуга является заветом между Богом и людьми, отметил депутат.

ЛГБТ* похитила радугу и этот символ, абсолютно неверно его приватизировала и стала использовать в своих чёрных делах: все эти флаги радужные и всё остальное, в том числе абсолютно в кощунственных целях. Они забрали вещь религиозную, символ отношения Бога к людям, объявив, что Всевышний прощает им таким образом гомосексуализм и не гневается на них. Они интерпретировали это следующим образом: в радуге есть разные цвета, что якобы означает, что и любовь бывает разная, и сексуальность, и полов может быть много, и желаний у человека — не меньше. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы РФ

Задача состоит в том, чтобы забрать радугу у ЛГБТ* и использовать её везде, где только можно, так, чтобы она не ассоциировалась по большому счёту с ними. В случае с Киевом мы имеем дело с продолжением кощунства. То есть, с одной стороны, если бы святой был бы в этих радужных цветах до прихода ЛГБТ*-повестки, то никто бы не удивился, потому что радуга имеет религиозное значение, считает Матвейчев.

По его словам, когда радугу прилепляют к иконам, то таким образом продолжают дело первых ЛГБТшников*, которые кощунственно похитили радугу. В этом случае происходит такое же намеренное кощунство.

Кощунство – это одна из самых последних стадий греха, сказал парламентарий. Например, в истории были всевозможные бандиты, казаки вроде Стеньки Разина, которые могли убивать людей, воровать, нарушать массу заповедей и так далее, но никто из них не стал бы, например, рубить иконы. То есть для них это было уже запредельно. Те, кто расширяют пределы, идут в сторону кощунства, чтобы валить памятники, издеваться над мёртвыми и так далее, они следуют в самые запредельные грехи. Здесь мы просто видим этому пример, добавил собеседник.

В свою очередь депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о недопустимости продвижения противоречащих духовным и моральным ценностям идеологий, размещая их на религиозных символах.

«Это прямое и циничное оскорбление чувств верующих, осквернение наших святынь. Недопустимо использовать религиозные символы, почитаемые миллионами людей, для продвижения идеологий, которые противоречат традиционным моральным и духовным ценностям. Архангел Михаил – символ борьбы добра со злом, небесный воин, и его образ не может быть использован для оправдания действий, которые ведут к духовному разложению общества», — указывает он.

Подобные действия, по мнению депутата, являются не только оскорблением религиозных чувств, но и провокацией, направленной на раскол общества и подрыв его моральных устоев.

«Как можно вообще разводить Содом и Гоморру? Это путь в никуда! Мы призываем мировое сообщество обратить внимание на эту вопиющую ситуацию и дать ей соответствующую оценку. Необходимо остановить этот процесс осквернения святынь и защитить традиционные ценности, которые являются основой здорового общества», — сказал Иванов.

Цвета ЛГБТ* на гербе Киева с Архангелом Михаилом. Фото © Мэрия Киева

Он призвал власти Киева немедленно удалить изображение Архангела Михаила с ЛГБТ-символикой* со страницы администрации города и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, пообещав добиваться справедливости и защиты наших святынь всеми законными способами. По всей видимости, мэрия уже получила отклик, потому что на её аккаунтах снова старая фотография.

Киевский режим запоздало реагирует на изменения настроений США, ведь те уже давно сменили курс с поддержки пресловутого ЛГБТ*. На Пасху в Киеве даже прошёл ЛГБТ-фестиваль*. Это породило народные волнения — люди даже вышли на митинг, но полиция разогнала их. Нечего перечить европейской государственной идеологии.