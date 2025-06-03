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3 июня, 11:56

«Запредельный грех»: В Госдуме осудили мэрию Киева за «ЛГБТ*-нимб» вокруг Архангела Михаила

Депутат Матвейчев: Цвета ЛГБТ* на гербе Киева с Архангелом Михаилом — кощунство

Герб Киева. Обложка © Wikipedia

Герб Киева. Обложка © Wikipedia

На гербе украинской столицы изображён Архангел Михаил с мечом и щитом в руках. Описание гласит, что он готов защищать Киев от всех бед и невзгод. Современные власти города решили «освежить» изображение, заключив его в радужный круг, символизирующий поддержку ЛГБТ* в преддверии назначенного на 14 июня «марша равенства». Аватарку мэрия заменила в соцсетях города. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с Life.ru назвал ЛГБТ*-икону кощунством.

Когда-то радуга была очень добрым религиозным символом. Как известно, когда в небе появляются гром, молнии и ливень, это заканчивается выходом солнышка, после которого небо окрашивается цветами радуги. Верующие считали, что это Бог сперва гневается на них, а затем выстраивает между небом и землёй вот такой «мост» как символ перемирия и прощения. В Ветхом Завете тоже радуга является заветом между Богом и людьми, отметил депутат.

ЛГБТ* похитила радугу и этот символ, абсолютно неверно его приватизировала и стала использовать в своих чёрных делах: все эти флаги радужные и всё остальное, в том числе абсолютно в кощунственных целях. Они забрали вещь религиозную, символ отношения Бога к людям, объявив, что Всевышний прощает им таким образом гомосексуализм и не гневается на них. Они интерпретировали это следующим образом: в радуге есть разные цвета, что якобы означает, что и любовь бывает разная, и сексуальность, и полов может быть много, и желаний у человека — не меньше.

Олег Матвейчев

Депутат Государственной думы РФ

ЛГБТ* похитила радугу и этот символ, абсолютно неверно его приватизировала и стала использовать в своих чёрных делах: все эти флаги радужные и всё остальное, в том числе абсолютно в кощунственных целях. Они забрали вещь религиозную, символ отношения Бога к людям, объявив, что Всевышний прощает им таким образом гомосексуализм и не гневается на них. Они интерпретировали это следующим образом: в радуге есть разные цвета, что якобы означает, что и любовь бывает разная, и сексуальность, и полов может быть много, и желаний у человека — не меньше.
ЛГБТ* похитила радугу и этот символ, абсолютно неверно его приватизировала и стала использовать в своих чёрных делах: все эти флаги радужные и всё остальное, в том числе абсолютно в кощунственных целях. Они забрали вещь религиозную, символ отношения Бога к людям, объявив, что Всевышний прощает им таким образом гомосексуализм и не гневается на них. Они интерпретировали это следующим образом: в радуге есть разные цвета, что якобы означает, что и любовь бывает разная, и сексуальность, и полов может быть много, и желаний у человека — не меньше.

Задача состоит в том, чтобы забрать радугу у ЛГБТ* и использовать её везде, где только можно, так, чтобы она не ассоциировалась по большому счёту с ними. В случае с Киевом мы имеем дело с продолжением кощунства. То есть, с одной стороны, если бы святой был бы в этих радужных цветах до прихода ЛГБТ*-повестки, то никто бы не удивился, потому что радуга имеет религиозное значение, считает Матвейчев.

По его словам, когда радугу прилепляют к иконам, то таким образом продолжают дело первых ЛГБТшников*, которые кощунственно похитили радугу. В этом случае происходит такое же намеренное кощунство.

Кощунство – это одна из самых последних стадий греха, сказал парламентарий. Например, в истории были всевозможные бандиты, казаки вроде Стеньки Разина, которые могли убивать людей, воровать, нарушать массу заповедей и так далее, но никто из них не стал бы, например, рубить иконы. То есть для них это было уже запредельно. Те, кто расширяют пределы, идут в сторону кощунства, чтобы валить памятники, издеваться над мёртвыми и так далее, они следуют в самые запредельные грехи. Здесь мы просто видим этому пример, добавил собеседник.

В свою очередь депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил о недопустимости продвижения противоречащих духовным и моральным ценностям идеологий, размещая их на религиозных символах.

«Это прямое и циничное оскорбление чувств верующих, осквернение наших святынь. Недопустимо использовать религиозные символы, почитаемые миллионами людей, для продвижения идеологий, которые противоречат традиционным моральным и духовным ценностям. Архангел Михаил – символ борьбы добра со злом, небесный воин, и его образ не может быть использован для оправдания действий, которые ведут к духовному разложению общества», указывает он.

Подобные действия, по мнению депутата, являются не только оскорблением религиозных чувств, но и провокацией, направленной на раскол общества и подрыв его моральных устоев.

«Как можно вообще разводить Содом и Гоморру? Это путь в никуда! Мы призываем мировое сообщество обратить внимание на эту вопиющую ситуацию и дать ей соответствующую оценку. Необходимо остановить этот процесс осквернения святынь и защитить традиционные ценности, которые являются основой здорового общества», — сказал Иванов.

Цвета ЛГБТ* на гербе Киева с Архангелом Михаилом. Фото © Мэрия Киева

Цвета ЛГБТ* на гербе Киева с Архангелом Михаилом. Фото © Мэрия Киева

Он призвал власти Киева немедленно удалить изображение Архангела Михаила с ЛГБТ-символикой* со страницы администрации города и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, пообещав добиваться справедливости и защиты наших святынь всеми законными способами. По всей видимости, мэрия уже получила отклик, потому что на её аккаунтах снова старая фотография.

В США отменили гранты на проекты, связанные с ЛГБТ*-сообществом
В США отменили гранты на проекты, связанные с ЛГБТ*-сообществом

Киевский режим запоздало реагирует на изменения настроений США, ведь те уже давно сменили курс с поддержки пресловутого ЛГБТ*. На Пасху в Киеве даже прошёл ЛГБТ-фестиваль*. Это породило народные волнения — люди даже вышли на митинг, но полиция разогнала их. Нечего перечить европейской государственной идеологии.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Владимир Озеров
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