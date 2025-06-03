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Регион
3 июня, 10:37

Число айтишников в России выросло до 1 млн

Мишустин: Сфера ИТ активно привлекает кадры, в ней уже работает 1 млн человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В России хорошими темпами растёт число занятых в отрасли информационных технологий (ИТ), сейчас в ней уже насчитывается один миллион человек. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«В отрасль приходят новые кадры. Сейчас в этом бизнесе трудится почти 1 млн человек — на 50% больше, чем в 2022-м», — подчеркнул глава кабмина.

Всего за три года доля сферы ИТ в совокупном российском ВВП добавила более трети, выйдя на показатель в 2,4%, продолжил Мишустин. Он отметил, что сейчас отечественные компании активно вкладывают ресурсы в собственное развитие и новые информационные технологии, совокупный объём таких инвестиций по итогам 2024 года превысил 800 миллиардов рублей.

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Напомним, со 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде проходит юбилейная X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие подтверждает свой международный статус, собрав делегатов и компании из более чем 30 стран, включая Китай, Индию, Белоруссию, Сербию, Кубу, ОАЭ, Аргентину. Также на полях ЦИПР впервые пройдёт Глобальный цифровой форум для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнёрств.

Татьяна Миссуми
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