В Общественной палате призвали ужесточить контроль на тестировании для мигрантов

Член Общественной палаты Максим Григорьев поддержал призыв о необходимости усиления контроля за тестированием мигрантов по русскому языку. Он считает, что иностранцы не должны получать никаких упрощений, пишет «Постньюс».

Григорьев подчеркнул, что позиция Госдумы и президента России Владимира Путина по этому вопросу ясна — упрощений для мигрантов быть не должно. Он также отметил важность контроля за приёмом детей иностранцев в школы, особенно если они не владеют русским языком.

«Большой вопрос для обсуждения: насколько нам нужно оплачивать бесплатную учёбу приезжающих в Россию иностранных граждан за счёт налогоплательщиков», — отметил общественник.