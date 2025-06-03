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3 июня, 19:51

В Общественной палате призвали ужесточить контроль на тестировании для мигрантов

Член ОП Григорьев поддержал призыв о строгом контроле на тестах для мигрантов

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Член Общественной палаты Максим Григорьев поддержал призыв о необходимости усиления контроля за тестированием мигрантов по русскому языку. Он считает, что иностранцы не должны получать никаких упрощений, пишет «Постньюс».

Григорьев подчеркнул, что позиция Госдумы и президента России Владимира Путина по этому вопросу ясна — упрощений для мигрантов быть не должно. Он также отметил важность контроля за приёмом детей иностранцев в школы, особенно если они не владеют русским языком.

«Большой вопрос для обсуждения: насколько нам нужно оплачивать бесплатную учёбу приезжающих в Россию иностранных граждан за счёт налогоплательщиков», — отметил общественник.

В России могут освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку
В России могут освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

Ранее Life.ru сообщал, что в России стартовали проверки знаний русского языка у детей мигрантов. Из почти двух тысяч участников лишь 27 справились с экзаменом, как сообщили в Рособрнадзоре. Большинство детей (81%) не смогли пройти тестирование из-за отсутствия необходимых документов и других факторов.

Анастасия Никонорова
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