Русский «Терминатор» спас экипаж сразу от двух противотанковых мин и остался в строю

Российские боевые машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдержали несколько наездов на противотанковые мины в зоне СВО, оставшись в строю, при этом никто из экипажей не пострадал. Об этом рассказал командир роты БМПТ Курган.

Военнослужащий рассказал, что в его подразделении произошло четыре таких случая. Один заслуживает особого внимания — «Терминатор» совершил наезд на «бутерброд» из сразу двух мин, установленных одна поверх другой. Никто не погиб, а машина отправилась на ремонт.

«Разулась машина, каток потеряли, но это всё восстановимо», — пояснил командир в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Особенности конструкции БМПТ, созданной на базе танка Т-90А, обеспечивают ей повышенную защищённость по сравнению с базовой моделью. Машина оснащена современной динамической защитой «Реликт», а размещение боекомплекта за пределами забронированного объёма значительно снижает риски при попадании. «Терминатор» обладает мощным вооружением, включающим автоматические пушки, гранатомёты, пулемёт и противотанковые ракеты, что в сочетании с продемонстрированной живучестью делает его грозной боевой единицей на современном поле боя.