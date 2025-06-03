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3 июня, 12:26

Русский «Терминатор» спас экипаж сразу от двух противотанковых мин и остался в строю

Командир роты Курган: БМПТ «Терминатор» выдержала взрыв двух противотанковых мин

БМПТ «Терминатор». Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев

БМПТ «Терминатор». Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев

Российские боевые машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдержали несколько наездов на противотанковые мины в зоне СВО, оставшись в строю, при этом никто из экипажей не пострадал. Об этом рассказал командир роты БМПТ Курган.

Военнослужащий рассказал, что в его подразделении произошло четыре таких случая. Один заслуживает особого внимания — «Терминатор» совершил наезд на «бутерброд» из сразу двух мин, установленных одна поверх другой. Никто не погиб, а машина отправилась на ремонт.

«Разулась машина, каток потеряли, но это всё восстановимо», — пояснил командир в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Особенности конструкции БМПТ, созданной на базе танка Т-90А, обеспечивают ей повышенную защищённость по сравнению с базовой моделью. Машина оснащена современной динамической защитой «Реликт», а размещение боекомплекта за пределами забронированного объёма значительно снижает риски при попадании. «Терминатор» обладает мощным вооружением, включающим автоматические пушки, гранатомёты, пулемёт и противотанковые ракеты, что в сочетании с продемонстрированной живучестью делает его грозной боевой единицей на современном поле боя.

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К слову, скоро у этой боевой машины будет другое название. На днях на «Уралвагонзаводе» сообщили, что нынешнее наименование появилось более десятилетия назад спонтанно и не очень соответствует современному российскому подходу к военной символике.

Юрий Лысенко
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