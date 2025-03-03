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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 11:30

Появилось видео российского «терминатора» на СВО, которому не страшны атаки БПЛА

Депутат Гимбатов показал видео с бойцом СВО, который шёл под атакой FPV-дронов

В Госдуме показали видео с российским бойцом СВО, который попал под атаку украинских FPV-дронов, но даже не сбавил шага и продолжил невозмутимо идти. Военный с позывным Старый лишь легко ранился в результате атаки. Кадры публикует депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Боец ВС РФ попал под атаку дронов ВСУ, но продолжил идти как терминатор. Видео © Telegram/ Андрей Гимбатов

«Выглядит невероятно, но это не фантастическое кино, а проза боевых будней. Наши не просто не сдаются, они не останавливаются даже под огнём вражеских FPV-дронов», — написал Гимбатов.

Ранее Life.ru публиковал видео, на котором запечатлена «дорога смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой.

Видео от первого лица: Как наши дроны добывают трофеи в Курской области
Видео от первого лица: Как наши дроны добывают трофеи в Курской области
Обложка ©

Telegram/ Андрей Гимбатов

Полина Никифорова
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