Появилось видео российского «терминатора» на СВО, которому не страшны атаки БПЛА
Депутат Гимбатов показал видео с бойцом СВО, который шёл под атакой FPV-дронов
В Госдуме показали видео с российским бойцом СВО, который попал под атаку украинских FPV-дронов, но даже не сбавил шага и продолжил невозмутимо идти. Военный с позывным Старый лишь легко ранился в результате атаки. Кадры публикует депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
Боец ВС РФ попал под атаку дронов ВСУ, но продолжил идти как терминатор. Видео © Telegram/ Андрей Гимбатов
«Выглядит невероятно, но это не фантастическое кино, а проза боевых будней. Наши не просто не сдаются, они не останавливаются даже под огнём вражеских FPV-дронов», — написал Гимбатов.
Ранее Life.ru публиковал видео, на котором запечатлена «дорога смерти» с выжженной техникой ВСУ между Юнаковкой Сумской области и Суджей Курской области. Протяжённость указанного участка составляет чуть более двух десятков километров по прямой.
Telegram/ Андрей Гимбатов