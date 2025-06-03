Бизнес обяжут отчитываться о реализации искусственных грунтов

Специалисты Российского экологического оператора разработали проект приказа Минприроды, обязывающий бизнес включать данные о производстве и продаже искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании.

Документ направлен на повышение прозрачности в сфере переработки органических отходов и выпуска продукции на их основе. Приказ Минприроды был подписан в мае 2025 года.

«Включение искусственных грунтов в ПЭК — логичный шаг. Это позволит сделать отрасль переработки органики более прозрачной и эффективной. Речь не только об отчетности, но и о выполнении национальных экологических задач», — отметили в ППК РЭО.

Согласно новым правилам, компании должны будут заранее указывать объемы производства и реализации искусственных грунтов, а затем ежегодно отчитываться о фактических показателях. Приказ вступает в силу 1 сентября 2025 года.