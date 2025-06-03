Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграют со своими обидчицами на Олимпиаде

Российский теннисный дуэт в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсменки уверенно прошли в полуфинал парного турнира, который проходит на знаменитых грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Во вторник в четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер (4-й номер посева) встретились с парой Анастасия Потапова (Россия) / Ольга Данилович (Сербия). Мирра и Диана одержали уверенную победу со счётом 6:3, 7:5, завершив встречу за 1 час 23 минуты.

В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2-й номер посева), которые обыграли их в финале Олимпиады в Париже.