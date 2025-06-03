Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграют со своими обидчицами на Олимпиаде
Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос»
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Российский теннисный дуэт в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсменки уверенно прошли в полуфинал парного турнира, который проходит на знаменитых грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
Во вторник в четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер (4-й номер посева) встретились с парой Анастасия Потапова (Россия) / Ольга Данилович (Сербия). Мирра и Диана одержали уверенную победу со счётом 6:3, 7:5, завершив встречу за 1 час 23 минуты.
В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2-й номер посева), которые обыграли их в финале Олимпиады в Париже.
Ранее Life.ru писал, что в матче четвертого раунда 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала победу над своей бывшей соотечественницей, австралийкой Дарьей Касаткиной. Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился досрочной победой в двух сетах — 6:3, 7:5.