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3 июня, 12:37

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграют со своими обидчицами на Олимпиаде

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / АР / Rebecca Blackwell

Обложка © ТАСС / АР / Rebecca Blackwell

Российский теннисный дуэт в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции. Спортсменки уверенно прошли в полуфинал парного турнира, который проходит на знаменитых грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Во вторник в четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер (4-й номер посева) встретились с парой Анастасия Потапова (Россия) / Ольга Данилович (Сербия). Мирра и Диана одержали уверенную победу со счётом 6:3, 7:5, завершив встречу за 1 час 23 минуты.

В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (2-й номер посева), которые обыграли их в финале Олимпиады в Париже.

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Ранее Life.ru писал, что в матче четвертого раунда 18-летняя россиянка Мирра Андреева одержала победу над своей бывшей соотечественницей, австралийкой Дарьей Касаткиной. Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился досрочной победой в двух сетах — 6:3, 7:5.

Александра Мышляева
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