Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Ролан Гаррос»
Рублёв завершил выступление на Roland Garros. Обложка © ТАСС / Zuma / Pawel Andrachiewicz
Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии Большого шлема »Ролан Гаррос», уступив в матче четвёртого круга первой ракетке мира Яннику Синнеру. Итальянец одержал уверенную победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Синнер встретится с Александром Бубликом из Казахстана, который впервые в карьере вышел в эту стадию турнира Большого шлема, переиграв британца Джека Дрейпера. В мужском одиночном разряде российские теннисисты больше не представлены.
В женской сетке россиянка Мирра Андреева продолжает борьбу. В четвертьфинале 18-летняя теннисистка сыграет против главной сенсации турнира — француженки Лоис Буассон, которая занимает лишь 361-е место в рейтинге.
Интересно, что в апреле Буассон уже попадала в заголовки, но по скандальному поводу: её соперница, британка Хэрриет Дарт, жаловалась судье на «очень неприятный запах» от француженки. Впрочем, это не помешало Буассон разгромить Дарт со счётом 6:0, 6:3.