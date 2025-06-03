Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии Большого шлема »Ролан Гаррос», уступив в матче четвёртого круга первой ракетке мира Яннику Синнеру. Итальянец одержал уверенную победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Синнер встретится с Александром Бубликом из Казахстана, который впервые в карьере вышел в эту стадию турнира Большого шлема, переиграв британца Джека Дрейпера. В мужском одиночном разряде российские теннисисты больше не представлены.

В женской сетке россиянка Мирра Андреева продолжает борьбу. В четвертьфинале 18-летняя теннисистка сыграет против главной сенсации турнира — француженки Лоис Буассон, которая занимает лишь 361-е место в рейтинге.