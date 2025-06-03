24-летнюю звезду «Дома-2» нашли дома мёртвой с пробитой головой
Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая погибла в 24 года от травмы головы
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В Челябинской области трагически оборвалась жизнь 24-летней Кристины Белой, известной по участию в телепроекте «Дом-2». Девушку нашли дома с пробитой головой. Сообщение о её кончине опубликовал местный паблик её родного города Карталы «ВКонтакте».
По предварительным данным, причиной смерти стал несчастный случай: девушка получила несовместимую с жизнью травму головы, когда поскользнулась и упала в ванной. Следственный комитет уже подтвердил отсутствие криминальной составляющей в произошедшем.
Всего за два дня до рокового инцидента Кристина активно выходила на связь в социальных сетях, делясь радостью от возвращения в родной город. Её недолгий, но яркий путь на телестройке начался в апреле 2025-го, однако вскоре Белая покинула проект, ведь у неё появился возлюбленный. Недавно обретённая публичность и узнаваемость, по её собственным словам, приносили ей искреннее удовольствие.
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