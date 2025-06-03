«Пограничный царь» предупредил США о теракте масштаба 11 сентября

Бывший глава пограничной службы США Томас Хоман предостерегает: если власти не возьмут под контроль ситуацию с нелегальной миграцией, страну может ожидать теракт, сопоставимый по своим масштабам с трагедией 11 сентября 2001 года. В интервью Fox News Хоман, известный как «пограничный царь», заявил о растущей угрозе безопасности.

«Я убеждён, что что-то [подобное событиям 11 сентября 2001 года] произойдёт, если мы не сможем их [мигрантов] найти», — сказал Хоман, отвечая на вопрос, может ли массовый наплыв нелегальных мигрантов привести к теракту, сравнимому с атакой на Башни-близнецы в Нью-Йорке.

Он отметил, что из-за уклонения мигрантов от проверок, власти не имеют представления об их личностях, происхождении и текущем местонахождении. Хоман назвал сложившуюся ситуацию «самой серьёзной угрозой национальной безопасности в истории США» и признался, что она вызывает у него большое беспокойство.