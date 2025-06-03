Роспотребнадзор готовится тушить вспышки холеры: «Риски завоза остаются»
Глава Роспотребнадзора Попова не исключила вероятность завоза холеры в РФ
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В России сохраняется вероятность появления холеры, так как болезнь широко распространяется в других странах и приводит к большому числу смертей, однако наша страна готова к отражению подобной атаки извне. об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Риски завоза на территории РФ остаются, мы предполагаем, что такие завозы будут. <…> В мае мы оценили готовность всех лечебных учреждений, всех пунктов пропуска, всех аэропортов. <…> Определены все контрольные критические точки, то есть мы увеличили объём своей работы, объём мониторинга для того, чтобы не пропустить инфекцию», — пояснила чиновница.
По её словам, «исторические ворота» холеры в Европу находятся в Донбассе, Новороссии и Крыму, в связи с чем контроль за заболеванием в этих регионах особенно важен. Как заметила Попова, для медиков стало открытием, что холерный вибрион умеет выживать при температуре ниже 16 градусов. Она добавила, что ведомство кратно усилило мониторинг по холере ещё в апреле.
Как сообщалось, холеру в Россию привёз из Индии 40-летний мужчина. Он ел в местных кафе и пил воду из-под крана. Спустя некоторое время в Воронежской области выявили ещё один случай заражения. В Роспотребнадзоре заверили, что эпидемиологическая обстановка после обнаружения случаев инфицирования остаётся стабильной, распространение болезни не допущено. Тем временем в Судане вспышка холеры унесла жизни 70 человек за два дня.