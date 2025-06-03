Роспотребнадзор готовится тушить вспышки холеры: «Риски завоза остаются»

В России сохраняется вероятность появления холеры, так как болезнь широко распространяется в других странах и приводит к большому числу смертей, однако наша страна готова к отражению подобной атаки извне. об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Риски завоза на территории РФ остаются, мы предполагаем, что такие завозы будут. <…> В мае мы оценили готовность всех лечебных учреждений, всех пунктов пропуска, всех аэропортов. <…> Определены все контрольные критические точки, то есть мы увеличили объём своей работы, объём мониторинга для того, чтобы не пропустить инфекцию», — пояснила чиновница.