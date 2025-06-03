Петербуржец зарезал женщину на пляже средь бела дня
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На одном из пляжей Петербурга зарезали женщину. Сотрудники экстренных служб нашли 40-летнюю жительницу Северной столицы с ранением в груди после звонка от очевидца, пишет 78.ru.
Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась от полученных травм в больнице. Правоохранительные органы задержали 43-летнего подозреваемого. На него составили административный протокол и поместили в изолятор. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее Life.ru писал, что в Свердловской области задержали мужчину, который зарезал 29-летнего боксёра. Спортсмен попытался убежать от злоумышленника, но тот начал преследовать молодого человека на самокате.