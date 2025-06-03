«Режим выживания»: Россиянам объяснили, как сверхурочная работа влияет на мозг человека

Регулярное переутомление влияет на мозг, что может отразиться на умственных способностях и даже на эмоциональном благополучии. Часто именно длительность труда сказывается на изменения в мышлении, пояснила сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёна Борьессон.

«Сегодня большинство из нас так или иначе вовлечены в интеллектуальный труд. Это означает, что наша задача не просто сделать больше, а сделать более креативно, найти новые решения, попробовать подходы, которые пока ещё никто не пробовал. И если мы постоянно находимся в переработке, то наш мозг будет постепенно переходить в режим метафорического выживания и сбережения», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

Борьессон дополнила, что в таком случае мышление будет возвращаться к шаблонности, а люди перестанут справляться с эмоциями. Эксперт посоветовала выделять время на отдых, чтобы мозг не переходил в состояние выживания. Кроме того, без восстановления мозг перестанет использовать свои сильные стороны, предупредила специалист.