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3 июня, 15:07

Муж назвал причину смерти россиянки в самолёте после отказа турецкого аэропорта в посадке

Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи скончалась из-за лёгочной тромбоэмболии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи авиакомпании AZUR Air скончалась из-за тромбоэмболии лёгочной артерии, а не из-за сердечных проблем, как предполагалось. Об этом сообщил в беседе с URA.ru муж Анны С. Вячеслав, которому судмедэксперты передали своё заключение.

Он уточнил, что его супруга перенесла ковид, но врачи не сказали, связано ли это с погубившей её лёгочной тромбоэмболией.

«Сказали, что случилась лёгочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолёт взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — отметил он.

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Напомним, что российская 50-летняя туристка умерла прямо в самолёте. Командир экипажа запросил срочную посадку у аэропорта Каппадокии, но там ответили отказом. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких не помогли, женщина скончалась перед приземлением. Позже появилась информация, что у неё изначально не было шансов выжить даже в случае экстренной посадки в Турции.

Владимир Озеров
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