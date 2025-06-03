Муж назвал причину смерти россиянки в самолёте после отказа турецкого аэропорта в посадке

Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи авиакомпании AZUR Air скончалась из-за тромбоэмболии лёгочной артерии, а не из-за сердечных проблем, как предполагалось. Об этом сообщил в беседе с URA.ru муж Анны С. Вячеслав, которому судмедэксперты передали своё заключение.

Он уточнил, что его супруга перенесла ковид, но врачи не сказали, связано ли это с погубившей её лёгочной тромбоэмболией.

«Сказали, что случилась лёгочная тромбоэмболия. Связано ли это как-то, что Аня раньше болела ковидом и имела проблемы с сердцем, я не знаю. Когда самолёт взлетает, происходит же загущение [крови]. Но раньше мы о такой болезни не слышали», — отметил он.