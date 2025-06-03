Устроившему взрыв газа в Ступине Зарубину утвердили пожизненный срок
Последствия взрыва газа в Ступине. Фото © Life.ru
Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Алексею Зарубину из подмосковного Ступина, который в 2022 году стал виновником взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили представители суда. В результате трагедии погибло шесть человек.
«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — рассказали в суде РИА «Новости»
По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин спланировал убийство своей семьи, решив замаскировать его под взрыв бытового газа. Мотивом послужили постоянные конфликты с супругой. В результате мощного взрыва произошло обрушение подъезда жилого дома, что повлекло за собой гибель шести человек, включая жену и двоих детей Зарубина. Помимо этого, четверо жильцов получили серьёзные травмы, а владельцам квартир был нанесён значительный материальный ущерб.
Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме в Ступине произошёл 11 апреля 2022 года. В результате ЧП «сложились» сразу три этажа дома — с третьего по пятый. Трагедия унесла жизни шестерых жителей. СК РФ возбудил дело по факту произошедшего. Позже выяснилось, что взрыв организовал Зарубин.