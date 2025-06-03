Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 18:34

На GPS нельзя полагаться: Финских военных научат обращаться с картами и компасом

BI: Финская армия готовит бойцов ориентироваться по картам на случай отказа GPS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Финская армия активно внедряет традиционные методы навигации в подготовку своих солдат, дополняя ими современные GPS-технологии. Как сообщает Business Insider, этот шаг стал ответом на уроки, извлечённые из ситуации на Украине, где спутниковая навигация показала свою уязвимость к помехам.

«Я думаю, все осознали тот факт, что GPS можно обмануть, и на него нельзя полагаться»,цитирует издание полковника финской армии Матти Хонко.

При этом он подчеркнул, что Финляндия не отказывается полностью от спутниковых технологий, но теперь солдат учат обязательно перепроверять GPS-данные с помощью традиционных средств.

Особое значение эти навыки приобретают в условиях финской природы — обширных лесных массивов и сложных погодных условий, где компас и бумажная карта могут оказаться надёжнее электронных устройств. Армейское руководство считает, что солдат должен уметь достигать цели даже при полном отказе современных технологий.

Швеция готовит коридоры для переброски войск к рубежам России по договору с США
Швеция готовит коридоры для переброски войск к рубежам России по договору с США

Ранее профессор Хельсинкского университета констатировал мрачные изменения в российско-финских отношениях. Он напомнил, что, до того как Финляндия вступила в НАТО, о её войне с Россией не шло и речи.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar