На GPS нельзя полагаться: Финских военных научат обращаться с картами и компасом

Финская армия активно внедряет традиционные методы навигации в подготовку своих солдат, дополняя ими современные GPS-технологии. Как сообщает Business Insider, этот шаг стал ответом на уроки, извлечённые из ситуации на Украине, где спутниковая навигация показала свою уязвимость к помехам.

«Я думаю, все осознали тот факт, что GPS можно обмануть, и на него нельзя полагаться», — цитирует издание полковника финской армии Матти Хонко.

При этом он подчеркнул, что Финляндия не отказывается полностью от спутниковых технологий, но теперь солдат учат обязательно перепроверять GPS-данные с помощью традиционных средств.

Особое значение эти навыки приобретают в условиях финской природы — обширных лесных массивов и сложных погодных условий, где компас и бумажная карта могут оказаться надёжнее электронных устройств. Армейское руководство считает, что солдат должен уметь достигать цели даже при полном отказе современных технологий.