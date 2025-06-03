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3 июня, 18:47

Премьер Литвы Палуцкас заявил, что Зеленский преувеличивает угрозу от России

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас раскритиковал заявления Владимира Зеленского. Он считает, что тот преувеличивает угрозу от предстоящих российско-белорусских учений.

Палуцкас заявил, что не знает, какую информацию имеет украинская разведка, но у него нет данных, которые бы подтверждали наличие дополнительных угроз.

«Общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу»,приводит комментарий премьера «Sputnik Литва».

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Это заявление прозвучало после того, как Зеленский призвал страны Европы обратиться к своим разведкам, чтобы выяснить, что «Россия планирует в Белоруссии этим летом». По словам главаря киевского режима, Европе могут понадобиться дополнительные совместные силы.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена объявить РФ непосредственной опасностью. При этом Лондон не будет делать заявлений о состоянии войны с Москвой из-за якобы вызовов России в киберсфере.

Лия Мурадьян
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