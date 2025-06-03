Премьер Литвы Палуцкас заявил, что Зеленский преувеличивает угрозу от России

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас раскритиковал заявления Владимира Зеленского. Он считает, что тот преувеличивает угрозу от предстоящих российско-белорусских учений.

Палуцкас заявил, что не знает, какую информацию имеет украинская разведка, но у него нет данных, которые бы подтверждали наличие дополнительных угроз.

«Общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — приводит комментарий премьера «Sputnik Литва».

Это заявление прозвучало после того, как Зеленский призвал страны Европы обратиться к своим разведкам, чтобы выяснить, что «Россия планирует в Белоруссии этим летом». По словам главаря киевского режима, Европе могут понадобиться дополнительные совместные силы.