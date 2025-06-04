Вучич назвал еврокомиссара Марту Кос попугаем за критику визита в Россию

Президент Сербии Александр Вучич резко отреагировал на слова еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос. Она заявила, что его визит в Москву 9 мая «значительно усложнит» процесс евроинтеграции республики. Вучич назвал Кос «попугаем» и усомнился в готовности Брюсселя выполнить собственные обещания.

«Она повторяет это как попугай каждый раз. Похоже, уже десять дней, кто бы её что ни спросил — ответ один: Вучич ездил в Москву. Ты что, больше ничего не знаешь, о чём можно говорить?» — сказал Вучич, отвечая на вопрос журналиста о комментариях Кос.

Президент подчеркнул, что Сербия продолжит проводить реформы, полезные для страны, независимо от мнения Брюсселя. Он также напомнил, что доверие к обещаниям ЕС нередко не оправдывалось.