Заевший огнетушитель и ожоги: Life.ru узнал о панике на самолёте с россиянами после взрыва пауэрбанка

Молодая мамочка получила ожоги в результате взрыва пауэрбанка в самолёте авиакомпании «Якутия», летевшем из Санкт-Петербурга в Якутск. Как стало известно SHOT, аккумулятор взорвался в сумке одного из пассажиров, который лежал под сиденьем.

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После взрыва началось задымление, и людей охватила паника. Сидевшая сзади кресла, под которым взорвался пауэрбанк, 21-летняя Рада, летела со своим 3-месячным ребëнком. Она первая бросилась тушить пожар своей одеждой и ногами, из-за чего сильно обожгла ступню. По утверждению очевидца, один из пассажиров взял огнетушитель, но тот оказался неисправным. Уже после на помощь подоспели бортпроводники «Якутии» и справились с огнём.