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Регион
4 июня, 05:31

Заевший огнетушитель и ожоги: Life.ru узнал о панике на самолёте с россиянами после взрыва пауэрбанка

Пассажир: Огнетушитель не сработал после взрыва пауэрбанка в самолёте «‎Якутии»

Молодая мамочка получила ожоги в результате взрыва пауэрбанка в самолёте авиакомпании «Якутия», летевшем из Санкт-Петербурга в Якутск. Как стало известно SHOT, аккумулятор взорвался в сумке одного из пассажиров, который лежал под сиденьем.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

После взрыва началось задымление, и людей охватила паника. Сидевшая сзади кресла, под которым взорвался пауэрбанк, 21-летняя Рада, летела со своим 3-месячным ребëнком. Она первая бросилась тушить пожар своей одеждой и ногами, из-за чего сильно обожгла ступню. По утверждению очевидца, один из пассажиров взял огнетушитель, но тот оказался неисправным. Уже после на помощь подоспели бортпроводники «Якутии» и справились с огнём.

Несмотря на происшествие, самолëт продолжил полëт и прибыл в Якутск по расписанию — около 4 ночи. После посадки Раду сразу отвезли в ожоговый центр, там ей зашили рану на ступне и назначили амбулаторное лечение. Прокуратура проводит проверку.

Стало известно, когда на борту российских самолётов появится интернет
Стало известно, когда на борту российских самолётов появится интернет

Обложка © SHOT

Андрей Бражников
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