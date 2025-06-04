Китайские кафе и магазины научились не платить в России налоги с помощью платежей в юанях

Китайские кафе и магазины в России уклоняются от уплаты налогов, принимая оплату у «своих» клиентов через азиатские платёжные системы в юанях. По предварительным оценкам, общий ущерб может составлять десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, отправивший в одно из таких заведений своего тайного агента.

Китайские заведения скрываются от уплаты налогов, принимая оплату через азиатские платёжные системы в юанях. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Китайские заведения скрываются от уплаты налогов, принимая оплату через азиатские платёжные системы в юанях. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Секретный корреспондент проник в несколько азиатских заведений и обнаружил, что на многих кассах размещены QR-коды, ведущие к оплате через китайские приложения WeChat и AliPay. Иностранные покупатели оплачивают счета с помощью телефона, переводя деньги в юанях. Продавцы пересчитывают сумму из российских рублей в китайскую валюту, а платёж поступает напрямую на личные кошельки, зарегистрированные в азиатских системах. Чеки китайским клиентам не выдаются.

Таким образом, заведения могут намеренно скрывать доходы, и заработанные в России миллионы обходят отечественный бюджет. Подобные заведения обычно располагаются возле университетов с большим количеством студентов из Китая. Пополнить кошельки WeChat и AliPay с российских банковских карт невозможно.

Бизнес-юрист Екатерина Капошко объяснила, что подобная схема рассматривается как сокрытие выручки и, соответственно, уклонение от уплаты налогов. Китайские предприятия обязаны соблюдать российское законодательство. При приёме оплаты в обход национальных платёжных систем компаниям грозят административные штрафы или уголовные дела. Непрозрачность финансовых операций также может привлечь внимание иных контролирующих органов, включая валютный контроль.