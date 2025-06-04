Китайские кафе и магазины научились не платить в России налоги с помощью платежей в юанях
SHOT ПРОВЕРКА: Китайские кафе уклоняются от уплаты налогов в РФ через AliPay
Китайские заведения скрываются от уплаты налогов, принимая оплату через азиатские платёжные системы в юанях. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Китайские кафе и магазины в России уклоняются от уплаты налогов, принимая оплату у «своих» клиентов через азиатские платёжные системы в юанях. По предварительным оценкам, общий ущерб может составлять десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, отправивший в одно из таких заведений своего тайного агента.
Китайские заведения скрываются от уплаты налогов, принимая оплату через азиатские платёжные системы в юанях. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Китайские заведения скрываются от уплаты налогов, принимая оплату через азиатские платёжные системы в юанях. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Секретный корреспондент проник в несколько азиатских заведений и обнаружил, что на многих кассах размещены QR-коды, ведущие к оплате через китайские приложения WeChat и AliPay. Иностранные покупатели оплачивают счета с помощью телефона, переводя деньги в юанях. Продавцы пересчитывают сумму из российских рублей в китайскую валюту, а платёж поступает напрямую на личные кошельки, зарегистрированные в азиатских системах. Чеки китайским клиентам не выдаются.
Таким образом, заведения могут намеренно скрывать доходы, и заработанные в России миллионы обходят отечественный бюджет. Подобные заведения обычно располагаются возле университетов с большим количеством студентов из Китая. Пополнить кошельки WeChat и AliPay с российских банковских карт невозможно.
Бизнес-юрист Екатерина Капошко объяснила, что подобная схема рассматривается как сокрытие выручки и, соответственно, уклонение от уплаты налогов. Китайские предприятия обязаны соблюдать российское законодательство. При приёме оплаты в обход национальных платёжных систем компаниям грозят административные штрафы или уголовные дела. Непрозрачность финансовых операций также может привлечь внимание иных контролирующих органов, включая валютный контроль.
Ранее Life.ru рассказал, что на данный момент под прицелом ФНС находится российская певица Люся Чеботина. Исполнительница задолжала налоговой 2,1 миллиона рублей. При этом ранее артистка погасила предыдущую задолженность в размере 800 тысяч рублей.