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Регион
4 июня, 09:59

Кричал и жестикулировал: Юрий Куклачёв ярко выступил в Совфеде с речью о добром человеке

Юрий Куклачёв выступил в Совфеде и рассказал сенаторам о добром человеке

Обложка © ТАСС / Мария Семёнова

Обложка © ТАСС / Мария Семёнова

Дрессировщик и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выступил перед членами Совета Федерации с вдохновляющей речью о важности человеческой доброты. Видеозапись его обращения распространил телеграм-канал «Кровавая барыня».

Куклачёв принял участие в заседании Совета Федерации России. Видео © Telegram / Кровавая барыня

«Человек добрый — внимательный, чуткий, умеющий прощать, заботливый. Он честный и справедливый. Вот кто такой добрый человек. Надо воспитывать это качество!» — заявил Куклачёв.

Концовка выступления дрессировщика получилась особенно эмоциональной. Народный артист РСФСР кричал и активно жестикулировал.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский ввёл санкции против Юрия Куклачёва. В Совфеде назвали такой шаг главаря киевского режима «профессиональной ревностью». Сам дрессировщик также прокомментировал ограничения, указав, что считает бывшего комика «гнидой в обличье кота».

Александра Мышляева
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