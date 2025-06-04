Кричал и жестикулировал: Юрий Куклачёв ярко выступил в Совфеде с речью о добром человеке
Юрий Куклачёв выступил в Совфеде и рассказал сенаторам о добром человеке
Обложка © ТАСС / Мария Семёнова
Дрессировщик и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выступил перед членами Совета Федерации с вдохновляющей речью о важности человеческой доброты. Видеозапись его обращения распространил телеграм-канал «Кровавая барыня».
Куклачёв принял участие в заседании Совета Федерации России. Видео © Telegram / Кровавая барыня
«Человек добрый — внимательный, чуткий, умеющий прощать, заботливый. Он честный и справедливый. Вот кто такой добрый человек. Надо воспитывать это качество!» — заявил Куклачёв.
Концовка выступления дрессировщика получилась особенно эмоциональной. Народный артист РСФСР кричал и активно жестикулировал.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский ввёл санкции против Юрия Куклачёва. В Совфеде назвали такой шаг главаря киевского режима «профессиональной ревностью». Сам дрессировщик также прокомментировал ограничения, указав, что считает бывшего комика «гнидой в обличье кота».