Кричал и жестикулировал: Юрий Куклачёв ярко выступил в Совфеде с речью о добром человеке

Дрессировщик и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выступил перед членами Совета Федерации с вдохновляющей речью о важности человеческой доброты. Видеозапись его обращения распространил телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Человек добрый — внимательный, чуткий, умеющий прощать, заботливый. Он честный и справедливый. Вот кто такой добрый человек. Надо воспитывать это качество!» — заявил Куклачёв.