«Биологический тупик»: Куклачёва шокировали новости об угрозе эпидемии из-за кошек
Дрессировщик Куклачёв заявил, что не верит в угрозу эпидемии из-за кошек
Юрий Куклачёв. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Народный артист России Юрий Куклачёв не верит в угрозу эпидемии из-за кошек. Знаменитый дрессировщик возмутился подобным заявлениям и подчеркнул, что эти животные не передают болезни человеку. Он призвал остановить распространение данной информации, отметив, что «бабушки живут по сто лет с кошками».
«На кошках происходит биологический тупик. Она берёт тёмную энергетику, в себя впитывает и не передаёт», — заявил Куклачёв.
Также он сыронизировал, что предыдущие тысячелетия животные не передавали птичий грипп человеку, а сегодня вдруг начали. Собеседник издания «Абзац» напомнил, что кошки всегда жили бок о бок с людьми и спали с ними в одной кровати. Дрессировщик призвал россиян не отказываться от питомцев и почаще обнимать их.
Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус птичьего гриппа, который массово поражает кошек в Европе и США, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с чёрной оспой. Он призвал заранее создать прототип вакцины против штамма H5N1.