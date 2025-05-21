«Биологический тупик»: Куклачёва шокировали новости об угрозе эпидемии из-за кошек

Народный артист России Юрий Куклачёв не верит в угрозу эпидемии из-за кошек. Знаменитый дрессировщик возмутился подобным заявлениям и подчеркнул, что эти животные не передают болезни человеку. Он призвал остановить распространение данной информации, отметив, что «бабушки живут по сто лет с кошками».

«На кошках происходит биологический тупик. Она берёт тёмную энергетику, в себя впитывает и не передаёт», — заявил Куклачёв.

Также он сыронизировал, что предыдущие тысячелетия животные не передавали птичий грипп человеку, а сегодня вдруг начали. Собеседник издания «Абзац» напомнил, что кошки всегда жили бок о бок с людьми и спали с ними в одной кровати. Дрессировщик призвал россиян не отказываться от питомцев и почаще обнимать их.