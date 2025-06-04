Теперь многодетный отец? Девушка Тимати показала фото новорождённого малыша

Девушка российского рэпера Тимати, 31-летняя модель Валентина Иванова, родила ребёнка. По крайней мере, в этом уверены его фанаты после поста блогерши. Она разметила в соцсети два снимка: на одном видно младенца в кроватке, на втором — одежда для новорождённых в магазине во время шопинга. Однако официально радостную новость пара пока не объявляла.

Девушка Тимати показала ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Валентина Иванова во время беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Если судить по расцветке одежды младенца, то Иванова подарила музыканту сына. Тимати начал встречаться с девушкой в 2022 году. У рэпера уже есть двое детей от прежних браков: Алиса и Ратмир. Пользователи в комментариях уже начали поздравлять артиста с пополнением и приобретением статуса многодетного отца.