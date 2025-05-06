Синдром Илона Маска: Психолог объяснил, почему многодетный отец Тимати так и не женился
Психолог Самбурский: Тимати может отказываться от брака из-за желания контроля
Алёна Шишкова, Анастасия Решетова, Тимати, Валентина Иванова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missalena.92, volkonskaya.reshetova, timatiofficial, halfbloodval
На днях стало известно, что избранница Тимати Валентина Иванова беременна. Это уже третий ребёнок рэпера от третьей женщины. Радостная новость, но в публичной истории артиста появляется чёткий повторяющийся сюжет: новая любовь — ребёнок — расставание. При этом ни один из этих союзов не был официальным браком. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru раскрыл причину страсти Тимати заводить детей вне брака.
Завести ребёнка — это большой шаг. Но юридически и психологически это не то же самое, что заключить брак, отмечает Самбурский. Отказ от брака при наличии детей может говорить о нескольких психологических механизмах.
1 Страх окончательной привязанности
Брак — это символ окончательного выбора, обязательства и взрослой ответственности за другого. В отличие от «просто отношений», которые можно завершить в любой момент, брак воспринимается как психологическая ловушка для людей с избегающим типом привязанности.
Они могут быть нежными, заботливыми, искренними — но только до той степени, пока не ощущают потерю личной свободы. Ребёнок важен, но он не требует «официальной привязки», а вот брак — требует, объясняет психолог.
2. Романтика вместо зрелой близости
Рождение ребёнка воспринимается как высшая точка романтики. Мужчина думает: «Мы были так влюблены, что у нас появился ребёнок». Это даёт ощущение смысла, наполненности, вдохновения, а бытовая стабильность и юридические формальности утомляют одними мыслями о них.
Со стороны кажется, что Тимати нравится жить в фазе влюблённости, не переходить в стадию зрелого партнёрства. Поэтому дети появляются, а браков — нет. Для публичной персоны брак – это финальная точка, ведь именно свадьба – это кульминация любой сказки. А дальше скучное «жили долго и счастливо», которое никому не интересно, и если в него погрузиться, то придётся черпать внимание, обижаясь на пустом месте. Вспомните, как себя вела Анастасия Волочкова на свадьбе дочери, когда поняла, что это уже не её публика.
Мужчины так делать не могут, но чтобы оставаться интересным, могут бесконечно тянуть истории и вызывать интерес публики вопросами «когда ж он женится»?
3. Контроль через дистанцию
Некоторые мужчины бессознательно избегают брака, потому что таким образом сохраняют контроль. Брак даёт женщине юридические и моральные права. А «сожительство с ребёнком» — куда менее обязывающий формат. Это способ оставаться вовлечённым, но не уязвимым, подчёркивает Самбурский.
Здесь работает формула: «Я даю, но на своих условиях». А условия такие, где есть дети, подарки, забота — но нет общего имущества, обязательств и общего будущего в классическом понимании.
Психолог обратил внимание, что похожая схема наблюдается и у Илона Маска. У него 11 детей от трёх женщин (официально), включая певицу Граймс и бывшую жену Жюстин. Маск признавался, что работает по 16 часов в день, спит в офисе и не может быть «обычным отцом» — но хочет оставить «биологическое наследие». Впрочем, хотел бы по-настоящему оставить много наследником – стал бы донором спермы, как Павел Дуров.
Здесь может быть схожая динамика: создание детей как символ влияния, но при этом — нежелание или невозможность быть в длительном, официально оформленном партнёрстве. До которого Маск всё же доходил.
Тимати может быть заботливым отцом, но как партнёр он остаётся на безопасной дистанции. Без брака. Без обязательств. Без риска быть покинутым или «стать частью корабля» и превратиться в часть семьи. Это не про плохой характер, а про внутреннюю структуру.
Напомним, на днях в социальных сетях появились слухи о том, что рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его возлюбленная Валентина Иванова готовятся стать родителями. Слухи развеяла Симона Юнусова, мать Тимати. Она показала видео, на котором сложно не заметить округлившийся живот Валентины Ивановой. Позже и сама девушка подтвердила информацию о беременности. Для неё этот ребёнок будет первым, а вот для Тимати — третьим. У него есть дочь от Алёны Шишковой и сын от Анастасии Решетовой.