Синдром Илона Маска: Психолог объяснил, почему многодетный отец Тимати так и не женился

На днях стало известно, что избранница Тимати Валентина Иванова беременна. Это уже третий ребёнок рэпера от третьей женщины. Радостная новость, но в публичной истории артиста появляется чёткий повторяющийся сюжет: новая любовь — ребёнок — расставание. При этом ни один из этих союзов не был официальным браком. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru раскрыл причину страсти Тимати заводить детей вне брака.

Завести ребёнка — это большой шаг. Но юридически и психологически это не то же самое, что заключить брак, отмечает Самбурский. Отказ от брака при наличии детей может говорить о нескольких психологических механизмах.

1 Страх окончательной привязанности

Брак — это символ окончательного выбора, обязательства и взрослой ответственности за другого. В отличие от «просто отношений», которые можно завершить в любой момент, брак воспринимается как психологическая ловушка для людей с избегающим типом привязанности.

Они могут быть нежными, заботливыми, искренними — но только до той степени, пока не ощущают потерю личной свободы. Ребёнок важен, но он не требует «официальной привязки», а вот брак — требует, объясняет психолог.

2. Романтика вместо зрелой близости

Рождение ребёнка воспринимается как высшая точка романтики. Мужчина думает: «Мы были так влюблены, что у нас появился ребёнок». Это даёт ощущение смысла, наполненности, вдохновения, а бытовая стабильность и юридические формальности утомляют одними мыслями о них.

Со стороны кажется, что Тимати нравится жить в фазе влюблённости, не переходить в стадию зрелого партнёрства. Поэтому дети появляются, а браков — нет. Для публичной персоны брак – это финальная точка, ведь именно свадьба – это кульминация любой сказки. А дальше скучное «жили долго и счастливо», которое никому не интересно, и если в него погрузиться, то придётся черпать внимание, обижаясь на пустом месте. Вспомните, как себя вела Анастасия Волочкова на свадьбе дочери, когда поняла, что это уже не её публика. Станислав Самбурский Клинический психолог

Мужчины так делать не могут, но чтобы оставаться интересным, могут бесконечно тянуть истории и вызывать интерес публики вопросами «когда ж он женится»?

3. Контроль через дистанцию

Некоторые мужчины бессознательно избегают брака, потому что таким образом сохраняют контроль. Брак даёт женщине юридические и моральные права. А «сожительство с ребёнком» — куда менее обязывающий формат. Это способ оставаться вовлечённым, но не уязвимым, подчёркивает Самбурский.

Здесь работает формула: «Я даю, но на своих условиях». А условия такие, где есть дети, подарки, забота — но нет общего имущества, обязательств и общего будущего в классическом понимании.

Психолог обратил внимание, что похожая схема наблюдается и у Илона Маска. У него 11 детей от трёх женщин (официально), включая певицу Граймс и бывшую жену Жюстин. Маск признавался, что работает по 16 часов в день, спит в офисе и не может быть «обычным отцом» — но хочет оставить «биологическое наследие». Впрочем, хотел бы по-настоящему оставить много наследником – стал бы донором спермы, как Павел Дуров.

Здесь может быть схожая динамика: создание детей как символ влияния, но при этом — нежелание или невозможность быть в длительном, официально оформленном партнёрстве. До которого Маск всё же доходил.