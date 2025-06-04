В Твери жестоко избили метателя молота из Паралимпийской сборной России

Известный паралимпиец Антон Федулов подвергся нападению в Твери. Инцидент произошёл 26 мая на улице Оснабрюкской. По предварительной информации, стычка между спортсменом и группой нападавших, предположительно, возникла из-за бытовой ситуации на дороге. Об этом сообщает MK.Ru.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники диагностировали у Федулова множественные синяки и ушибы (гематомы), а также жалобы на тошноту и головокружение. Несмотря на выявленные травмы, паралимпиец отказался от предложения о госпитализации. Личности лиц, совершивших нападение, на данный момент не установлены, выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

Антон Федулов носит звание мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Его основная дисциплина — метание молота, которое он исполняет, находясь в коляске.

В начале июня текущего года он должен был представлять страну на этапе Кубка мира, запланированном в Тунисе. Ранее, в 2024 году, его запрос на участие в Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтрального спортсмена получил отказ.