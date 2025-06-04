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4 июня, 10:57

«Чувствую, раз — и я отъезжаю»: Доктор Мясников пережил «маленькую смерть» на съёмках

Доктор Мясников заявил, что пережил «маленькую смерть» на съёмках из-за Агапкина

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» поделился воспоминаниями о том, как ему стало не по себе прямо во время съёмок. По его словам, в тот момент он чуть не отключился.

По его словам, инцидент произошёл на юбилейном выпуске передачи «О самом главном», который вышел 28 апреля 2025 года. В ходе записи этого выпуска его соведущий, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, оказал давление на его живот, встав на него.

«Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Всё равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — сказал Мясников.

Пережитое ощущение доктор сравнил с «маленькой смертью».

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Владимир Озеров
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