«Чувствую, раз — и я отъезжаю»: Доктор Мясников пережил «маленькую смерть» на съёмках

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» поделился воспоминаниями о том, как ему стало не по себе прямо во время съёмок. По его словам, в тот момент он чуть не отключился.

По его словам, инцидент произошёл на юбилейном выпуске передачи «О самом главном», который вышел 28 апреля 2025 года. В ходе записи этого выпуска его соведущий, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, оказал давление на его живот, встав на него.

«Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Всё равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — сказал Мясников.

Пережитое ощущение доктор сравнил с «маленькой смертью».