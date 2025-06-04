Актёр «Глухаря» и «‎Ранеток» потерял крупную сумму денег из-за глупой ошибки

Актёр российских сериалов Павел Сухов потерял 127 тысяч рублей, пока бегал и снимал свои деньги в трёх разных банкоматах, артист уже обратился в полицию с заявлением о пропаже средств. О случившемся сообщает Mash.

По словам Сухова, деньги он завернул в пакет, а вот где именно оставил его — не помнит, потому что снимал наличку в разных банкоматах. Сейчас актёру 53 года. Он известен по ролям в более чем 30 картинах. Среди самых известных — сериалы «Ранетки», «Закрытая школа», «Глухарь», «Кремлёвские курсанты».