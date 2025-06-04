Актёр «Глухаря» и «Ранеток» потерял крупную сумму денег из-за глупой ошибки
Российский актёр Сухов потерял ₽127 тыс, снимая деньги в разных банкоматах
Обложка © фильм «Александровский сад-3», режиссёр Алексей Пиманов, сценарист Борис Яновский / Kino-teatr.ru
Актёр российских сериалов Павел Сухов потерял 127 тысяч рублей, пока бегал и снимал свои деньги в трёх разных банкоматах, артист уже обратился в полицию с заявлением о пропаже средств. О случившемся сообщает Mash.
По словам Сухова, деньги он завернул в пакет, а вот где именно оставил его — не помнит, потому что снимал наличку в разных банкоматах. Сейчас актёру 53 года. Он известен по ролям в более чем 30 картинах. Среди самых известных — сериалы «Ранетки», «Закрытая школа», «Глухарь», «Кремлёвские курсанты».
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Васьков, известный широкой публике по десяткам ярких киноролей, включая культовые «Мимино» и «Афоню», стал жертвой грабежа в Москве. Инцидент произошёл 30 мая. 69-летний актёр припарковал свой электросамокат, стоимость которого оценивается в 15 тысяч рублей, пристегнув его к ограде на улице. Вернувшись вечером, он не нашёл свой транспорт.