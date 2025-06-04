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Регион
4 июня, 11:38

Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои со связью

Перебои мобильного интернета в Ростовской области связаны с мерами безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сбои в работе мобильных операторов связи в Ростове-на-Дону связаны с мерами, направленными на обеспечение безопасности населения региона. Об этом сообщил представитель правительства Ростовской области. Он также призвал жителей проявить понимание к временным трудностям.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — пояснил представитель правительства региона.

При этом власти области не уточнили сроки полного восстановления работы мобильных сетей.

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Напомним, что проблемы с мобильным интернетом жители Ростова-на-Дону начали наблюдать сегодня, 4 июня. Нарушения в работе Сети также подтвердил портал Сбой.РФ. Помимо этого, трудности возникли и у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Наталья Афонина
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