Жители Ростова-на-Дону жалуются на сбои в работе интернета
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В Ростове-на-Дону произошёл сбой в Интернете в среду, 4 июня. Об этом сообщает РБК. Портал Сбой.РФ также подтверждает, что в Ростовской области есть жалобы на работу Сети.
Проблемы с интернетом также отмечены и в других крупных городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
А в конце мая Испания столкнулась с масштабными перебоями в работе мобильной связи и интернета. Жители крупнейших городов Испании, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао, столкнулись с серьёзными проблемами со связью.