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Регион
4 июня, 08:23

Жители Ростова-на-Дону жалуются на сбои в работе интернета

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В Ростове-на-Дону произошёл сбой в Интернете в среду, 4 июня. Об этом сообщает РБК. Портал Сбой.РФ также подтверждает, что в Ростовской области есть жалобы на работу Сети.

Проблемы с интернетом также отмечены и в других крупных городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета
Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета

А в конце мая Испания столкнулась с масштабными перебоями в работе мобильной связи и интернета. Жители крупнейших городов Испании, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао, столкнулись с серьёзными проблемами со связью.

Александра Вишнякова
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