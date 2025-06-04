Жители Ростова-на-Дону жалуются на сбои в работе интернета

В Ростове-на-Дону произошёл сбой в Интернете в среду, 4 июня. Об этом сообщает РБК. Портал Сбой.РФ также подтверждает, что в Ростовской области есть жалобы на работу Сети.

Проблемы с интернетом также отмечены и в других крупных городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.