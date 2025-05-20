Снова блэкаут: Интернет и мобильная связь пропали во всей Испании

Испания столкнулась с масштабными перебоями в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщает LBC .

Жители крупнейших городов Испании, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао, столкнулись с серьёзными проблемами со связью. Клиенты операторов Movistar, Orange, Vodafone и O2 не могли совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом. По данным издания, причиной масштабного сбоя, начавшегося около пяти утра, стало неудачное обновление сети, проведённое компанией Telefónica.