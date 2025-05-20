Снова блэкаут: Интернет и мобильная связь пропали во всей Испании
LBC: Масштабный сбой в работе связи и мобильного интернета произошёл в Испании
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Испания столкнулась с масштабными перебоями в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщает LBC.
Жители крупнейших городов Испании, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао, столкнулись с серьёзными проблемами со связью. Клиенты операторов Movistar, Orange, Vodafone и O2 не могли совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом. По данным издания, причиной масштабного сбоя, начавшегося около пяти утра, стало неудачное обновление сети, проведённое компанией Telefónica.
А в конце апреля Испания и Португалия столкнулись с серьёзными перебоями в электроснабжении. Энергетический кризис также затронул Андорру, некоторые регионы Франции и Бельгии. В Испании блэкаут привёл к остановке железнодорожного сообщения. По оценкам специалистов, ущерб от произошедшего может достигать 200 миллионов евро. При этом до сих пор не названа точная причина блэкаута. По одной из версий, к отключению света привела природная аномалия.