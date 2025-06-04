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Регион
4 июня, 11:54

Авиакомпании Китая ведут с Европой переговоры о крупнейшей сделке за всю историю авиации

Bloomberg: Китайские авиакомпании могут закупить до 500 самолётов Airbus

Обложка © Shuttrestock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shuttrestock / FOTODOM / VanderWolf Images

Авиакомпании Китая могут сделать крупный заказ у европейского производителя самолётов Airbus — речь о покупке до 500 бортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

О потенциальной сделке могут объявить публично в июле, когда в китайскую столицу прибудут европейские лидеры по случаю 50-летия дипломатических отношений Поднебесной и экономического блока Европы. При этом агентство утверждает, что детали соглашения пока обсуждаются. Предположительно, китайские авиакомпании могут приобрести от 200 до 500 самолётов, как с широким, так и узким фюзеляжем. В таком случае сделка будет самой крупной в истории Китая и может установить мировой рекорд.

Источники Bloomberg называют ход переговоров переменчивым и допускают, что сделка может затянуться или и вовсе не состояться. В Airbus и китайском управлении гражданской авиации ситуацию не комментируют.

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Напомним, в апреле агентство Bloomberg сообщало, что из-за торговой войны со Штатами власти Китая запретили национальным авиакомпаниям импортировать самолёты компании Boeing. Также под запрет попали все закупки комплектующих и оборудования от американских производителей.

Юрий Лысенко
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