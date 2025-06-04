Авиакомпании Китая ведут с Европой переговоры о крупнейшей сделке за всю историю авиации

Авиакомпании Китая могут сделать крупный заказ у европейского производителя самолётов Airbus — речь о покупке до 500 бортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

О потенциальной сделке могут объявить публично в июле, когда в китайскую столицу прибудут европейские лидеры по случаю 50-летия дипломатических отношений Поднебесной и экономического блока Европы. При этом агентство утверждает, что детали соглашения пока обсуждаются. Предположительно, китайские авиакомпании могут приобрести от 200 до 500 самолётов, как с широким, так и узким фюзеляжем. В таком случае сделка будет самой крупной в истории Китая и может установить мировой рекорд.