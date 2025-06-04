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4 июня, 12:24

В России покажут первый в мире ИИ-фильм «Чингис-Хан»

Обложка © VK / RAY OF SUN PICTURES / АВК’PRO

Обложка © VK / RAY OF SUN PICTURES / АВК’PRO

26 июня в России состоится дебют кинокартины «Чингис-Хан», которую анонсируют как первую в истории полнометражную ленту, целиком созданную искусственным интеллектом. Специальный просмотр для зрителей запланирован на 6 июня и пройдёт в столичном кинотеатре «Октябрь».

Фильм разработан российскими кинематографистами с использованием технологий искусственного интеллекта. Его сюжет черпает вдохновение из одноименной поэмы Виктора Слипенчука, написанной в 1964 году, и повествует о жизни знаменитого монгольского военачальника. Михаил Слипенчук, сын автора поэмы, выступил в роли генерального продюсера данного проекта.

Трейлер ИИ-фильма «Чингис-Хан». Видео © VK / RAY OF SUN PICTURES / АВК’PRO

Пост режиссёра и продюсера занял Кирилл Калашников. В создании картины участвовали продакшн-студии «Зефир-Нейро» и «Новое время». Технологическая сторона процесса опиралась на применение более пятнадцати различных моделей искусственного интеллекта, каждая из которых отвечала за свой участок работы: например, одни формировали визуальное оформление пейзажей, другие занимались анимацией движений персонажей и так далее.

Признание фильм получил уже 22 мая 2025 года на церемонии закрытия кинофестиваля AI Film Awards в Каннах, где «Чингис-Хан» был отмечен специальной наградой жюри в категории «Лучший полнометражный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект начал шантажировать инженера, узнав, что его хотят заменить
Искусственный интеллект начал шантажировать инженера, узнав, что его хотят заменить

Кстати, в скором времени вы сможете прочитать сожжённый Николаем Гоголем второй том «Мёртвых душ», ведь его тоже напишет искусственный интеллект. Чтобы развивать сюжет, героев и писать диалоги так, как это делал великий писатель, нейросеть обучалась на основе его писем, архивных документов и книг, которые он сам читал.

Владимир Озеров
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