В России покажут первый в мире ИИ-фильм «Чингис-Хан»

26 июня в России состоится дебют кинокартины «Чингис-Хан», которую анонсируют как первую в истории полнометражную ленту, целиком созданную искусственным интеллектом. Специальный просмотр для зрителей запланирован на 6 июня и пройдёт в столичном кинотеатре «Октябрь».

Фильм разработан российскими кинематографистами с использованием технологий искусственного интеллекта. Его сюжет черпает вдохновение из одноименной поэмы Виктора Слипенчука, написанной в 1964 году, и повествует о жизни знаменитого монгольского военачальника. Михаил Слипенчук, сын автора поэмы, выступил в роли генерального продюсера данного проекта.

Трейлер ИИ-фильма «Чингис-Хан». Видео © VK / RAY OF SUN PICTURES / АВК’PRO

Пост режиссёра и продюсера занял Кирилл Калашников. В создании картины участвовали продакшн-студии «Зефир-Нейро» и «Новое время». Технологическая сторона процесса опиралась на применение более пятнадцати различных моделей искусственного интеллекта, каждая из которых отвечала за свой участок работы: например, одни формировали визуальное оформление пейзажей, другие занимались анимацией движений персонажей и так далее.

Признание фильм получил уже 22 мая 2025 года на церемонии закрытия кинофестиваля AI Film Awards в Каннах, где «Чингис-Хан» был отмечен специальной наградой жюри в категории «Лучший полнометражный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта».