Путин повысил главу МЧС Александра Куренкова до генерал-полковника
Александр Куренков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-полковника главе МЧС Александру Куренкову. Соответствующий указ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.
Указ Владимира Путина. Обложка © Портал правовой информации
«Присвоить воинское звание геренал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе, подписанном главой государства.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России священнику Анатолию Савченко. Он погиб в зоне специальной военной операции (СВО), исполняя пастырские обязанности. Героически скончавшийся Савченко был удостоен звания за своё мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.