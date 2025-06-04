Путин повысил главу МЧС Александра Куренкова до генерал-полковника

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России священнику Анатолию Савченко. Он погиб в зоне специальной военной операции (СВО), исполняя пастырские обязанности. Героически скончавшийся Савченко был удостоен звания за своё мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.