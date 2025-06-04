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4 июня, 12:16

Путин повысил главу МЧС Александра Куренкова до генерал-полковника

Александр Куренков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Куренков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-полковника главе МЧС Александру Куренкову. Соответствующий указ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указ Владимира Путина. Обложка © Портал правовой информации

Указ Владимира Путина. Обложка © Портал правовой информации

«Присвоить воинское звание геренал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе, подписанном главой государства.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России священнику Анатолию Савченко. Он погиб в зоне специальной военной операции (СВО), исполняя пастырские обязанности. Героически скончавшийся Савченко был удостоен звания за своё мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.

Наталья Афонина
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